Le sedute delle commissioni

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:La prima commissione del Consiglio comunale, Programmazione e Bilancio, si riunir? luned? 9 e marted? 10 dicembre, in entrambi i casi alle 11 in prima e alle 11.30 in seconda convocazione – si apprende dalla nota stampa. Lo rende noto il presidente, Livio Vittorini – precisa il comunicato. Luned? 9 l’organismo inizier? l’esame delle proposte di deliberazioni propedeutiche al bilancio di previsione 2025-2027 e, nello specifico, sar? chiamata a esprimere il parere sulla verifica della qualit? e quantit? delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivit? produttive e terziarie che potranno essere ceduti in propriet? o in diritto di superficie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Altra delibera che sar? valutata dalla commissione, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2025-2027.Marted? 9 invece la commissione sar? chiamata a esprimere il parere sulle due deliberazioni consiliari riguardanti la conferma delle modifiche al regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria e le aliquote e detrazioni per il 2025 dell’Imu.Per quanto riguarda la terza commissione, Politiche sociali, culturali e formative, la seduta di luned? 9 dicembre, sul trasferimento della Riabilitazione territoriale dell’Asl dal complesso di Collemaggio al container del G8 dell’ospedale San Salvatore, ? stata differita a mercoled? 11 dicembre, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, e quella inizialmente fissata per gioved? 12 dicembre, per proseguire l’approfondimento sul disegno di legge Zan in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identit? di genere, ? stata posticipata a venerd? 13 dicembre, alle 9 in prima e alle – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. 9.30 in seconda convocazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo comunica il presidente, Fabio Frullo – riporta testualmente l’articolo online. Il regolamento dell’imposta municipale propria sar? esaminato anche dalla quarta commissione, Affari istituzionali e Regolamenti, in programma marted? 10 dicembre, alle 16 in prima e alle 16.15 in seconda convocazione – Ne d? notizia la presidente, Gloria Nardecchia – viene evidenziato sul sito web. Tutte le sedute si terranno nella sala delle Commissioni, al secondo piano della residenza municipale di Palazzo Margherita, piazza Palazzo – recita il testo pubblicato online.

