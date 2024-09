L’Intrepida Basket Ortona lancia una raccolta fondi per una struttura dedicata ai giovani

L’Intrepida Basket Ortona, una delle società sportive più antiche d’Italia, fondata sessant’anni fa all’interno dell’oratorio salesiano di Ortona, si trova ad affrontare una sfida cruciale. Con la palestra principale in fase di ristrutturazione grazie al finanziamento del Bando Sport e Periferie 2020, la società ha bisogno di un supporto fondamentale per garantire la continuità delle attività sportive.

Per superare questo momento difficile, l’Intrepida Basket Ortona ha lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma gofundme.it, denominata “Just Wanna Play Basketball – Insieme per lo Sport”. L’obiettivo della raccolta fondi è l’acquisto di un pallone pressostatico, che consentirà di coprire uno dei due campetti all’aperto già esistenti e di continuare così le attività sportive anche durante i lavori di ristrutturazione. Questa struttura permetterà non solo di mantenere viva la passione per il basket tra i giovani di Ortona, ma anche di offrire alla comunità un nuovo spazio coperto per eventi e attività ricreative durante tutto l’anno.

“Per noi è essenziale garantire ai nostri ragazzi uno spazio sicuro dove crescere e praticare sport,” ha dichiarato Nicola D’Auria, Presidente dell’Intrepida Basket Ortona. “Abbiamo resistito a tante difficoltà nel corso degli anni, ma ora più che mai abbiamo bisogno del supporto della nostra comunità. Il pallone pressostatico è vitale per continuare le attività sportive durante i lavori di ristrutturazione e per sfruttare al meglio i campetti all’aperto già esistenti. Senza di esso, rischiamo di perdere uno degli ultimi luoghi di incontro per i giovani di Ortona.”

I campetti all’aperto, realizzati nel 2014 grazie al progetto di riqualificazione del campo sportivo dell’oratorio salesiano, sono il risultato dell’iniziativa “Don Bosco”, promossa dal comitato “Rotary e Don Bosco per i giovani”. Questo progetto ha visto il coinvolgimento di numerosi club service della città e il contributo di molti cittadini e imprese locali, permettendo la creazione di spazi dedicati al calcio, basket, volley e aree giochi per bambini.

Ora, l’Intrepida Basket Ortona chiede alla comunità di fare un ulteriore passo avanti, sostenendo la raccolta fondi per l’acquisto del pallone pressostatico. Ogni contributo, grande o piccolo, è un passo avanti per preservare uno spazio che da decenni rappresenta un faro di speranza e crescita per i giovani ortonesi e per l’intera comunità.

Per contribuire alla campagna e aiutare a garantire un futuro sicuro e stimolante per i giovani atleti, è possibile donare visitando il seguente link: https://gofund.me/2b037bdb