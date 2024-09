Lunedì 16 settembre si apre la Settimana Europea della Mobilità

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Luned? 16 settembre si apre la Settimana Europea della Mobilit? Si apre luned? 16 settembre, con un evento pubblico che si svolger? nella sala conferenze di Palazzo Margherita a partire dalle ore 9:30, la Settimana Europea della Mobilit?: un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea sulla Mobilit? Urbana Sostenibile a cui anche quest’anno l’assessorato alla Mobilit? ha voluto aderite con tanti eventi coinvolgenti e di approfondimento di temi importanti. Lo scopo ? incoraggiare la cittadinanza all’utilizzo della mobilit? attiva, del trasporto pubblico, della micromobilit? e di altre soluzioni di trasporto che sfruttano tecnologie innovative basate su fonti rinnovabili ed ecosostenibili.Il programma completo delle iniziative in programma dal 16 al 22 settembre: 16 settembre: 9:00 -12:30 Palazzo Margherita – sala conferenze: Apertura della Settimana Europea della Mobilit?.16:00 Monticchio – Piazza delle Rimembranze: Escursione al SIC delle Doline di Ocre accompagnati da professionisti del Collegio delle Guide Alpine d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Per info: Escursioni In Abruzzo su Facebook. 21:00 Club Alpino Italiano L’Aquila – Via Sassa, 34: Rassegna cinematografica “Ciak si gira”, proiezione del film “Sentiero blu” (2022). 17 settembre: Bicycle Heroes – I bambini disegnano il futuro sostenibile con la partecipazione delle scuole primarie in orario scolastico – aggiunge testualmente l’articolo online. 18 settembre: Bicycle Heroes – I bambini disegnano il futuro sostenibile con la partecipazione delle scuole primarie in orario scolastico – riporta testualmente l’articolo online. 21:00 Club Alpino Italiano L’Aquila – Via Sassa, 34: Rassegna cinematografica “Ciak si gira”, proiezione del film “Tulipani, amore, onore e una bicicletta” (2017). 19 settembre:9:00 -12:30 Palazzo Margherita-sala conferenze: InSICUREZZA STRADALE- Talk sulla cultura della sicurezza stradale – 11:00-17:00 Largo Giovanni Pischedda: Parking day- Attivit? di prevenzione stradale con simulazioni di guida in stato di ebbrezza – viene evidenziato sul sito web. 17:00 Club Alpino Italiano L’Aquila – via Sassa, 34: Cento anni di bollettino del Cai L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. 20 settembre: 7:30-9:30 Bike to work & Bike to school – Fiab: utilizza veicoli climate friendly per recarti a lavoro, all’universit? e a scuola – si legge sul sito web ufficiale. 16:00 Assergi, via dei Monti (presso il parcheggio del cimitero): La valle del Vasto, da Assergi a San Pietro della Ienca – accompagnati da professionisti del Collegio delle Guide Alpine d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Per info: AbruzzoWild www.abruzzowild.com21:00 Club Alpino Italiano L’Aquila – Via Sassa, 34: Rassegna cinematografica “Ciak si gira”, proiezione del film “Il Villaggio alla fine del mondo” (2019). 21 settembre9:00-12:30 Alpino Italiano L’Aquila – Via Sassa, 34: La montagna nel cuore – Talk sulla sicurezza e benessere in montagna – 11:00-17:00 Largo Pischedda: Parking day – Stand dei professionisti della montagna11:00 Rifugio Garibaldi – Gran Sasso d’Italia – CAI: Snowfinch Day XIX edizione- Per info: www.cailaquila – si apprende dal portale web ufficiale. it16:00 Scalinata di San Bernardino – CAI: La montagna in citt?. Per info www.cailaquila – viene evidenziato sul sito web. it 22 settembre9:00-17:00 Largo Giovanni Pischedda: Parking day – World car -free day. Musica, arte, giochi e libera partecipazione – si apprende dalla nota stampa. 21:00 Club Alpino Italiano L’Aquila – Via Sassa, 34: Rassegna cinematografica “Ciak si gira”, proiezione del film “La bicicletta verde” (2012).

