M5S Abruzzo, Alessandrini (M5S): “Congratulazioni ad Alessia D’Anselmo! Con lei l’Abruzzo protagonista nel primo mercato contadino di Nairobi

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Movimento 5 Stelle Abruzzo:La Consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Abruzzo Erika Alessandrini, Segretario dell’Ufficio di Presidenza, si congratula con Alessia D’Anselmo, giovane cuoca contadina di Civitaquana, per il prestigioso ruolo svolto in occasione dell’inaugurazione del primo mercato contadino di Nairobi – precisa il comunicato. “Esprimo le mie più sincere congratulazioni ad Alessia D’Anselmo, che con il suo talento, la sua passione per le tradizioni culinarie abruzzesi e il suo impegno ha saputo rappresentare l’Abruzzo e l’Italia in un contesto internazionale così importante – Il suo contributo non solo esalta la nostra cultura gastronomica, ma dimostra come le eccellenze locali possano essere ambasciatrici di sostenibilità e inclusione anche a livello globale,” ha dichiarato Alessandrini – precisa il comunicato. L’evento, realizzato nell’ambito della Mediterranean and African Markets Initiative, rappresenta un passo significativo per la promozione di una rete di mercati agricoli tra il Mediterraneo e l’Africa, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale e valorizzare le comunità agricole – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Alessia, attraverso la sua arte culinaria, ha portato con sé i sapori autentici della nostra terra, dimostrando che l’agricoltura e la tradizione possono essere un ponte tra culture diverse e uno strumento per lo sviluppo sostenibile,” ha aggiunto Alessandrini – precisa il comunicato. “Il suo esempio è fonte di ispirazione per tutti noi, in un Abruzzo che guarda al futuro senza mai dimenticare le proprie radici.” Il Movimento 5 Stelle Abruzzo ribadisce il proprio impegno, all’interno delle istituzioni, a sostenere le eccellenze locali e a promuovere progetti che, come questo, uniscono tradizione e innovazione, creando nuove opportunità per i giovani e per le imprese del nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online.

