M5S Abruzzo, Erika Alessandrini: “A Città Sant’Angelo, un pendio che spaventa: interventa subito il Comune”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:“La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta – si apprende dal portale web ufficiale. Dopo la segnalazione di numerosi residenti preoccupati, mi sono recata personalmente in sopralluogo per verificare le condizioni del pendio situato nell’area del giardino comunale di Città Sant’Angelo – aggiunge testualmente l’articolo online. Quello che ho visto è piuttosto allarmante: un versante con uno strato superficiale instabile, esposto all’erosione, che potrebbe rappresentare un rischio concreto per la sicurezza delle abitazioni e delle persone che vivono in prossimità della zona”. Così la Consigliera regionale Erika Alessandrini del Movimento 5 Stelle ha commentato quanto riscontrato durante la sua visita – Il pendio in questione mostra evidenti segni di degrado: vegetazione insufficiente per stabilizzare il terreno, erosione accentuata e un sistema di drenaggio di cui verificare l’esistenza e l’efficienza, fattori che aumentano il rischio di cedimenti, soprattutto in caso di forti piogge – si apprende dalla nota stampa. “Chiedo al Comune di Città Sant’Angelo di intervenire immediatamente per verificare la stabilità del pendio e predisporre tutti gli interventi necessari per prevenire un eventuale cedimento – Non possiamo aspettare che accada l’irreparabile – si apprende dalla nota stampa. Serve un monitoraggio tecnico urgente con una valutazione geologica accurata, e un piano di consolidamento su questa area, purtroppo esclusa dai precedenti lavori di consolidamento realizzati al giardino e da poco terminati.” La Consigliera ha inoltre sottolineato l’importanza di azioni mirate e rapide per evitare che l’instabilità del terreno evolva in situazioni più gravi: “Il muro di recinzione delle aree private, collocato alla base del versante, non è sufficiente a garantire la sicurezza se la parte sovrastante del pendio continua a degradarsi – aggiunge la nota pubblicata. È necessario valutare al più presto la realizzazione di opere di consolidamento per stabilizzare l’intera area – si legge sul sito web ufficiale. ” La sicurezza delle famiglie che vivono a ridosso del pendio è una questione che non può essere rimandata – si legge sul sito web ufficiale. “Mi farò portavoce delle richieste dei cittadini presso il Comune, e qualora fosse necessario, porterò la questione in Regione per garantire che non manchino risorse o competenze per la messa in sicurezza dell’area”. Il Movimento 5 Stelle Abruzzo ribadisce il proprio impegno al fianco delle comunità locali: “Siamo al fianco dei cittadini di Città Sant’Angelo – riporta testualmente l’articolo online. È nostro dovere vigilare e agire con determinazione per la loro sicurezza”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo del Movimento 5 Stelle Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web ufficiale del Movimento 5 Stelle Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: movimento5stelleabruzzo.it