M5S Abruzzo, Ferrovia Pescara-Roma. Sindaco Di Pangrazio e Fratelli d’Italia nascondono la verità: sulla tratta Avezzano-Roma è tutto fermo da due anni

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. “Nonostante le tante parole spese e le rassicurazioni date, l’iter che dovrebbe portare alla velocizzazione della tratta ferroviaria Pescara – Roma, con specifico riferimento a quella che unisce Avezzano alla Capitale, è fermo a due anni fa e non è stato fatto alcun passo in avanti – precisa la nota online. Questo perché il governo della premier Meloni, eletta nella circoscrizione dell’Aquila, e la Regione Abruzzo, guidata dal presidente Marco Marsilio, non hanno dato indicazione a RFI di portare avanti il progetto di velocizzazione della tratta Avezzano-Roma, oltre la sua preliminare fase di verifica della fattibilità. Eppure, proprio la linea da Avezzano a Roma avrebbe dovuto avere massima priorità, in virtù del suo quotidiano utilizzo da parte dei pendolari che viaggiano verso Roma per andare a lavorare o a studiare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Che la Marsica non fosse una priorità per Marsilio e per il centrodestra è stato per noi subito chiaro e lo abbiamo denunciato continuamente a tutti i livelli, anche in Consiglio Regionale con le tante e reiterate segnalazioni dell’ex consigliere regionale Giorgio Fedele – Non a caso da due anni parliamo ormai solo dei problemi della linea tra Pescara e Chieti”. A scriverlo, in una nota congiunta, sono il Consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale Francesco Taglieri e il gruppo territoriale Avezzano – Marsica del M5S. Ieri mattina, durante la seduta della Commissione Vigilanza del Consiglio regionale, è stata audita l’ingegnere Chiara De Gregorio, responsabile Area Centro Direzione Investimenti RFI, direzione chiamata a realizzare gli investimenti sulle tratte ferroviarie della Pescara-Roma – si apprende dal portale web ufficiale. Spiega il capogruppo M5S Francesco Taglieri: “dalla dott.ssa De Gregorio abbiamo avuto la conferma che, ad oggi, la progettazione è ferma a due anni fa, cioè al Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DocFAP). Oltre a ciò, sappiamo che la stessa direzione investimenti non ha ricevuto alcuna indicazione a proseguire sulle fasi successive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come ci ha spiegato la De Gregorio, dopo il DocFAP è obbligatorio aprire il dibattito pubblico ed ottenere il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – precisa la nota online. Infine è possibile indire la Conferenza dei Servizi per poi procedere alla richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale – recita la nota online sul portale web ufficiale. È un percorso ineludibile che potrebbe durare anche più di due anni – Il tempo finora trascorso, invece, è stato buttato via dal centrodestra al Governo nazionale e regionale – Se il centrodestra avesse mantenuto fede alla propaganda fatta in campagna elettorale, a quest’ora saremmo quasi arrivati a termine della procedura e potremmo parlare di un progetto che finalmente potrebbe essere portato in cantiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Invece è tutto fermo al palo, non è stato fatto assolutamente nulla – Non si è mosso praticamente niente”. Prosegue il responsabile del gruppo territoriale Avezzano – Marsica del M5S, Massimo De Maio: “Il governo Conte aveva individuato la tratta Sulmona – Avezzano – Tagliacozzo – Roma come prioritaria all’interno del più ampio progetto di velocizzazione della ferrovia Pescara-Roma – si legge sul sito web ufficiale. Tale volontà politica, giustificata dall’uso della linea da parte dei pendolari, era stata indirizzata a RFI, ma il subentrante governo Meloni ha invertito le priorità dando preferenza ai lotti del lato costiero e dirottando sugli stessi i fondi disponibili – precisa la nota online. Ieri abbiamo avuto l’ennesima conferma del fatto che tutto ciò che abbiamo denunciato era vero, e che l’incontro pubblico al Castello Orsini di Avezzano dello scorso 24 luglio 2023 altro non era se non una passerella pre-elettorale del Presidente Marsilio a valle della quale non si è manifestata la volontà politica di portare avanti questo progetto – riporta testualmente l’articolo online. Dal canto suo il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, avviò un tavolo di monitoraggio per seguire la vicenda, promettendo massimo impegno e trasparenza sull’andamento delle operazioni – precisa il comunicato. Ci chiediamo cosa abbia prodotto quella iniziativa, visto che, all’atto pratico, il percorso è rimasto fermo a due anni fa e che non sappiamo neanche se il tavolo si sia mai riunito dopo gli annunci di Di Pangrazio e le promesse di Marsilio – Come se non bastasse dobbiamo anche leggere di Consiglieri comunali avezzanesi vicini a Fratelli d’Italia che si scoprono tardivamente paladini della ferrovia, forse nel tentativo di far dimenticare le responsabilità della propria forza politica nello stop alla velocizzazione della linea da Avezzano a Roma”. “L’unica cosa che il centrodestra di Meloni e Marsilio deve fare è quello di dare immediatamente indicazione a RFI di portare il progetto della velocizzazione del lotto ferroviario Avezzano-Roma dall’attuale livello di “Fattibilità delle Alternative Progettuali” ad un livello definitivo che consenta un finanziamento e, finalmente, l’avvio dei cantieri”, conclude il capogruppo M5S Taglieri, “ogni altra promessa o tentativo di giustificazione sarebbe solo fumo negli occhi dei tanti cittadini costretti a vivere disagi, ritardi e tempi biblici sui treni in direzione Roma – viene evidenziato sul sito web. In particolar modo, bisogna togliere al centrodestra la scusa di non poter finanziare l’opera perché non c’è un progetto definitivo – riporta testualmente l’articolo online. Il progetto non c’è perché il centrodestra non vuole che ci sia”.

