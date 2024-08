M5S Abruzzo, Protezione della Riserva del Borsacchio: M5S presenta emendamento nel Consiglio Regionale del 27 Agosto 2024

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Movimento 5 Stelle Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:Rispondendo con determinazione all’appello del Presidente del WWF Teramo, Adriano Di Michele, che ringraziano per l’instancabile impegno, i consiglieri regionali Erika Alessandrini e Francesco Taglieri ribadiscono l’impegno del Movimento 5 Stelle nella difesa della Riserva del Borsacchio – riporta testualmente l’articolo online. “Continuiamo a difendere la Riserva del Borsacchio dagli assalti del centrodestra – affermano i consiglieri regionali del M5S – per questo abbiamo presentato un emendamento alla legge di Assestamento di bilancio durante il Consiglio Regionale dello scorso 27 agosto 2024. L’emendamento, sottoscritto dalla quasi totalità dell’opposizione, chiedeva la cancellazione dell’articolo 25 della legge regionale 4/2024 che colpiva duramente la Riserva del Borsacchio e il ripristino della precedente perimetrazione dell’importante area naturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tuttavia, la maggioranza, con l’ennesima dimostrazione di arroganza, ha ritenuto non discutibili i numerosi emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle, invocando una norma inesistente del regolamento per impedire la loro presentazione e discussione – si apprende dalla nota stampa. Questo abuso ha costretto l’opposizione ad abbandonare l’aula, denunciando la compressione delle più semplici regole della democrazia”. I consiglieri regionali del M5S ritengono che la delibera di Giunta n. 331-C del 4 giugno 2024 sia stato un palese tentativo del presidente Marsilio e dei suoi sostenitori di mascherare l’imbarazzante azzardo commesso con il famoso emendamento notturno relativo all’articolo 25 della Legge di Bilancio approvata lo scorso 27 dicembre 2023, sottolineando che “questo articolo condannato da associazioni ambientaliste, cittadini, giuristi e dal Movimento 5 Stelle, unico partito a votare contro, ha rappresentato un vero e proprio attacco alla riserva”. “La nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 marzo 2024 ha chiaramente definito l’articolo 25 come “illegittimo per la violazione dell’art. 117, comma 2 lettera s della Costituzione”, – aggiungono i consiglieri Alessandrini e Taglieri – “evidenziando l’intenzione della Regione di modificare i confini del Parco regionale del Borsacchio senza rispettare le procedure previste – recita la nota online sul portale web ufficiale. In risposta a queste gravi irregolarità, nella relazione illustrativa al disegno di legge proposto nella recente delibera di Giunta, Marsilio è stato costretto a riconoscere la necessità di superare i profili di illegittimità costituzionale – Tuttavia, l’introduzione della “provvisorietà” dei confini della riserva rappresenta solo un espediente per guadagnare tempo e perpetuare l’incertezza”. Proprio di fronte a tali manovre dilatorie, il Movimento 5 Stelle Abruzzo ha voluto presentare l’emendamento a protezione della difesa del Borsacchio che la maggioranza ha ritenuto di non ammettere alla discussione e alla votazione, durante il Consiglio Regionale dello scorso 27 agosto 2024. “Ma la nostra battaglia non si ferma qui – precisa la nota online. Il Movimento 5 Stelle Abruzzo è determinato a continuare la lotta per la Riserva del Borsacchio, al fianco di tutti coloro che difendono l’ambiente e il mare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il nostro impegno è e resterà fermo e incondizionato – riporta testualmente l’articolo online. Non permetteremo che giochi di potere e interessi politici mettano a rischio il futuro del nostro patrimonio naturale”, dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Abruzzo Erika Alessandrini e Francesco Taglieri.

