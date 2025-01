“Mamma Faccio da Solo”: ok dell’Amministrazione al progetto proposta dalla Team Centro Italia per lezioni di nuoto e di autosufficienza rivolte a ragazzi disabili e provenienti da famiglie con problemi economici

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:10 lezioni da 45 minuti, inizialmente rivolte a 25 bambini, per imparare a nuotare, a muoversi nell’acqua e anche a sapersi gestire autonomamente nelle attività precedenti e successive alle attività sportive in piscina, è questo il contenuto del progetto denominato “Mamma Faccio da Solo” proposto al Comune di Avezzano dalla Team Centro Italia, asd riconosciuta dalla Fin Federazione Italiana Nuoto, e dal Coni – precisa la nota online. La Team Centro Italia, con i suoi istruttori, tecnici e personale con varie competenze nel settore natatorio, da anni svolge le sue attività nella piscina Fin di Avezzano dove, oltre a nuoto e pallanuoto, si occupa anche di salvamento, nuoto sincronizzato e settore master di nuoto tramite personale altamente specializzato, rappresentando un punto di riferimento per le attività natatorie in tutto il territorio marsicano – «Abbiamo volentieri accolto e sostenuto il progetto propostoci e deliberato un nostro contributo per realizzarlo – spiega il Vicesindaco con delega al sociale, Domenico Di Berardino – poiché è dimostrato che l’attività sportiva, e il nuoto è una fra quelle principali, rivesta un ruolo fondamentale nel recupero, la crescita e il percorso verso la piena autosufficienza dei ragazzi con molteplici forme di disabilità e/o con alle spalle famiglie con problemi economici – aggiunge la nota pubblicata. La nostra amministrazione – continua Di Berardino – è particolarmente attenta al benessere dei cittadini ed ha realizzato,e continuerà a farlo, una programma di interventi nel sociale che non sono solo assistenziali, anzi; dai tirocini formativi e inclusivi, ai programmi di affido familiare volti al recupero dei minori, ai tanti progetti di reinserimento e formazione di chi è in difficoltà, per questa Amministrazione non lasciare nessuno indietro è un obiettivo predominante, non solo uno slogan facile da dire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo progetto – conclude il Vicesindaco Di Berardino – rientra in pieno in quest’ottica che mira al recupero, alla crescita e all’inclusione attraverso l’autonomia e l’autosufficienza dei ragazzi in difficoltà e/o portatori di disabilità». Le lezioni si svolgeranno singolarmente, oppure in piccoli gruppi, sulla base dei livelli di apprendimento, a seconda delle necessità dei bambini, con personale tecnico sportivo dedicato – riporta testualmente l’articolo online. Per quanto concerne le attività precedenti e successive la TCI mette a disposizione operatori il cui numero è legato alle necessità ed al numero degli allievi – precisa il comunicato. Maggiori informazioni su questa nuova iniziativa del Comune di Avezzano con la Asd Team Centro Italia possono essere richiesta si agli uffici del settore Servizi Sociali del Comune di Avezzano, sia alla stessa Team Centro Italia di Avezzano –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 20, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/