Montesilvano, caos in via Vestina: auto piomba sul traffico, feriti e panico

Incidente in Via Vestina a Montesilvano, avvenuto intorno alle ore 14, che ha visto coinvolti tre mezzi: due auto e uno scooter. L’incidente è avvenuto all’altezza di via Da Brescia e via Verdi, in una zona trafficata, bloccando la circolazione durante l’ora di punta.

Secondo una prima ricostruzione, una delle auto sarebbe uscita da via Verdi, in circostanze ancora da chiarire, colpendo prima lo scooter e coinvolgendo successivamente un’altra vettura. I mezzi si trovano dislocati in punti diversi lungo la strada, e ci sono stati dei feriti. Il conducente dello scooter e una donna a bordo di una delle auto sono stati trasportati in ospedale. La donna è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del fuoco e successivamente portata via in ambulanza.

La Polizia Municipale sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Testimoni presenti hanno raccontato che uno dei conducenti, forse in apparente stato confusionale, avrebbe causato lo scontro. Il traffico è attualmente bloccato e si attende lo sblocco della circolazione dopo i rilievi del caso.