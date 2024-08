Montesilvano: divieto di balneazione in alcuni tratti dopo le piogge

A seguito delle recenti piogge, è stato emesso un divieto di balneazione in due tratti di mare a Montesilvano. La decisione è stata presa dalle autorità locali a causa degli sversamenti verificatisi dopo le forti precipitazioni.

Il provvedimento riguarda specificamente le zone comprese tra via Bradano e via Crati, dove le analisi delle acque hanno rilevato livelli di inquinamento tali da richiedere misure di sicurezza per la salute pubblica. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per comprendere l’origine degli sversamenti, monitorando costantemente la qualità delle acque marine.

Nel frattempo, è stato intensificato il controllo delle aree interessate e sono stati affissi cartelli informativi per avvisare i cittadini del divieto temporaneo. Le autorità invitano la popolazione a rispettare il divieto fino a nuova comunicazione, garantendo nel contempo che verranno effettuati tutti gli interventi necessari per ripristinare la sicurezza delle acque e consentire la ripresa della balneazione quanto prima.