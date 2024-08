Montesilvano: incendio di rifiuti in località Collevento

Un incendio è divampato ieri in località Collevento, a Montesilvano, coinvolgendo diversi cumuli di rifiuti. Le fiamme, che hanno rapidamente avvolto l’area, hanno richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco per essere domate.

L’incendio ha causato una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, suscitando preoccupazione tra i residenti della zona. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo potrebbe essere stato innescato dalla combustione spontanea dei rifiuti o da un atto doloso, ipotesi su cui stanno indagando le autorità competenti.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area circostante e avviato le indagini per determinare le cause esatte dell’incendio. Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha espresso preoccupazione per l’accaduto, sottolineando la necessità di intensificare i controlli per evitare il ripetersi di simili episodi.

L’incendio ha alimentato il dibattito pubblico sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza ambientale a Montesilvano, spingendo i cittadini a chiedere maggiori misure di prevenzione e una rapida bonifica delle aree interessate. Le autorità locali hanno garantito che verranno adottati tutti i provvedimenti necessari per proteggere la salute pubblica e l’ambiente.