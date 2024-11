Movimento 5 Stelle Abruzzo: siamo accanto a sindacati e cittadini per una sanità pubblica giusta ed efficiente

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Movimento 5 Stelle Abruzzo:Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Il Movimento 5 Stelle Abruzzo, con i Consiglieri regionali Erika Alessandrini e Francesco Taglieri, ha preso parte ieri alla manifestazione organizzata dai sindacati Spi CGIL, Fnp Cisl e Uilp Uil per denunciare le politiche sanitarie del centrodestra e per rivendicare il diritto ad una sanità pubblica che garantisca l’accesso a tutti i cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Oggi, 120mila abruzzesi sono costretti a rinunciare alle cure sanitarie a causa di scelte politiche scellerate che tagliano i servizi essenziali per ripianare i debiti accumulati dalla Giunta Regionale Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. L’Abruzzo è l’ultima regione d’Italia nel garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), una situazione aggravata da un deficit finanziario di 122 milioni di euro nel 2023, destinato a crescere ulteriormente nel 2024. “È inaccettabile che così tanti abruzzesi siano costretti a rinunciare alle cure sanitarie,” ha dichiarato Erika Alessandrini, “noi vogliamo che la salute sia e resti un diritto costituzionale garantito a tutti, senza alcuna discriminazione – Non possiamo permettere che le politiche di austerità di Marsilio e Verí continuino a distruggere il nostro sistema sanitario e la grande partecipazione alla manifestazione di oggi dà il segnale della gravità della situazione – ” Il Movimento 5 Stelle Abruzzo ribadisce la piena condivisione delle istanze sollevate dai sindacati, tra cui l’aumento del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale fino al 7,5% del PIL e di conseguenza di quello regionale, come avviene negli altri Paesi europei; il finanziamento del fondo per la non autosufficienza e l’attivazione delle strutture e attività della medicina territoriale; un programma reale di riduzione delle liste d’attesa grazie all’attivazione delle Case di Comunità e dell’assistenza domiciliare, un piano pluriennale di assunzione nella sanità, in modo da coprire le attuali e future carenze del sistema pubblico – recita il testo pubblicato online. “Le politiche sanitarie della Giunta di centrodestra hanno dimostrato il loro fallimento, creando solo ulteriori disagi per i cittadini,” ha aggiunto Francesco Taglieri – precisa la nota online. “Noi del Movimento 5 Stelle ci impegniamo a lottare in Regione per una sanità pubblica che si prenda cura di tutti, senza lasciare indietro nessuno – aggiunge testualmente l’articolo online. Continueremo a batterci per un sistema sanitario giusto ed efficiente, in grado di rispondere ai bisogni della collettività e di rispettare il diritto alla salute sancito dalla Costituzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ”

