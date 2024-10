Questa mattina, 14 ottobre 2024, un nuovo incendio è scoppiato nello stabilimento Mag.Ma. situato nella zona industriale di Chieti Scalo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Questo rogo segue un altro violento incendio che si era verificato il 30 settembre scorso, causando gravi danni e un’emergenza ambientale. Il sito, già sotto sequestro dal 5 ottobre, continua a bruciare, con i rifiuti sotto le macerie che generano nuove fiammate.

Nel precedente episodio, le fiamme avevano interessato un capannone dell’azienda, sprigionando una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, sollevando timori per la sicurezza ambientale. Le autorità locali avevano prontamente emesso ordinanze per chiudere scuole, parchi e impianti sportivi nelle zone circostanti, mentre l’ARTA monitorava la qualità dell’aria. I primi dati non avevano rilevato sostanze pericolose come la diossina, ma la popolazione era stata invitata a chiudere le finestre e limitare gli spostamenti.

Il nuovo incendio sembra essere collegato ai rifiuti rimasti dopo il precedente rogo, e le autorità continuano a monitorare la situazione per prevenire ulteriori danni ambientali e garantire la sicurezza della popolazione. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente, ma resta alta l’attenzione per il rischio di nuove fiammate.