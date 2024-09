Ortona, 18enne travolto in bici da un’auto (che non si ferma): è grave, si cercano testimoni

Un grave incidente è avvenuto nella notte di mercoledì 4 settembre, intorno alle 3:30, in via de Ritis, Ortona, dove un ragazzo di 18 anni è stato investito mentre viaggiava in bicicletta. L’automobilista coinvolto è fuggito dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Sul posto sono stati trovati frammenti di un fanale anteriore e un tergicristallo, possibili indizi per identificare il veicolo coinvolto.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Pescara, dove si trova in condizioni critiche. Le autorità e i genitori chiedono la collaborazione di chiunque possa aver visto qualcosa o notato un’auto danneggiata nella parte anteriore, in particolare con fanale e parabrezza rotti, intorno all’ora dell’incidente.

Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare le autorità competenti.