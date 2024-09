Ortona: morto il giovane Alex, donati gli organi. Sabato alle 16 il funerale

L’intera comunità di Ortona si stringe attorno alla famiglia di Alexandru Ionut Arteni, il giovane tragicamente scomparso dopo essere stato investito mentre tornava a casa in bicicletta. Il ragazzo, nonostante gli sforzi dei medici, non ce l’ha fatta e la sua famiglia ha deciso di donare i suoi organi, in un atto di grande generosità.

La camera ardente è allestita in C.da Tamarete di Ortona, presso la Casa Funeraria Tommaso Masciangelo, e sarà aperta con orario continuato dalle 08:00 alle 19:00. Il rito funebre si terrà sabato 7 settembre alle ore 16:00 presso la Chiesa di Cristo Re di Ortona. I familiari, profondamente colpiti da questa tragedia, hanno chiesto che in luogo di fiori vengano fatte opere di bene e si dispensa dalle visite dopo le esequie.

La città rimane unita nel dolore, ma anche nella speranza di giustizia per il giovane Alex, mentre le indagini continuano a fare luce su quanto accaduto quella terribile notte.