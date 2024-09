Paglieta, il 12 settembre rientro a scuola: ecco novità e saluto del Sindaco

Paglieta – Domani, giovedì 12 settembre, gli alunni dell’Istituto Comprensivo “B. Croce” di Paglieta che frequentano la scuola dell’Infanzia torneranno sui banchi. Quest’anno, la scuola materna del Capoluogo di San Canziano di Paglieta accoglierà anche i 37 bambini del plesso di Piano La Barca, attualmente interessato da importanti interventi di ristrutturazione e ampliamento. I lavori in corso presso la scuola di Piano La Barca prevedono la ricostruzione ex novo dell’edificio scolastico dell’Infanzia e la realizzazione di un nuovo asilo nido comunale con una capacità di 20 posti. Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento da parte del Comune, rappresenta un passo significativo per l’espansione dei servizi educativi nella comunità. L’amministrazione comunale è fortemente impegnata a garantire il completamento dei lavori nel più breve tempo possibile, per restituire ai piccoli studenti un ambiente sicuro, moderno e accogliente.

Il sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani, ha voluto esprimere un messaggio di augurio e rassicurazione alla comunità scolastica: «In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, desidero rivolgere i miei più sinceri auguri a tutti gli alunni, alle loro famiglie, ai docenti e a tutto il personale scolastico. Un pensiero particolare va alla nostra Dirigente scolastica, Angelica Marrone, che, nonostante le responsabilità come titolare a Casalbordino, con grande professionalità ha accettato la reggenza dell’Istituto di Paglieta, per proseguire il lavoro già intrapreso lo scorso anno. La sua dedizione, insieme a quella di tutti i docenti, è fondamentale per garantire una scuola sicura e di alta qualità. Sono certo che il loro impegno contribuirà a rendere quest’anno scolastico ricco di soddisfazioni e di crescita per tutti. Vorrei inoltre rassicurare le famiglie dei bambini della scuola materna di Piano La Barca: la struttura, oggetto di significativi interventi di miglioramento, tornerà presto ad accogliere i vostri figli in un ambiente completamente rinnovato e potenziato. Gli interventi in corso non solo assicureranno maggiore sicurezza e comfort, ma arricchiranno anche l’offerta educativa con l’apertura di un nuovo asilo nido comunale. Siamo certi che, una volta conclusi i lavori, la scuola risponderà appieno alle aspettative di tutta la comunità».

Domani prenderanno inoltre il via i servizi di trasporto scolastico e refezione per tutti gli alunni che ne usufruiranno. Venerdì 13 settembre suonerà invece la prima campanella per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, che quest’anno accoglierà 112 iscritti. Le lezioni si terranno da lunedì a sabato, come di consueto. Complessivamente, l’Istituto Comprensivo “B. Croce” di Paglieta ospita 354 studenti, suddivisi tra scuola dell’Infanzia (84 alunni), scuola primaria (158 alunni) e scuola secondaria di primo grado (112 alunni). Con questo progetto, il Comune di Paglieta ribadisce il proprio impegno nell’investire nel futuro dei giovani cittadini, offrendo loro le migliori condizioni possibili per crescere, apprendere e sviluppare le proprie competenze in un ambiente sicuro, accogliente e stimolante.