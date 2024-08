Paura a Ortona: auto si sfrena e piomba sui tavolini di un bar

Paura questa mattina a Ortona, dove un’auto parcheggiata si è improvvisamente messa in movimento, travolgendo alcuni clienti seduti ai tavolini di un bar.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo era parcheggiato lungo una strada in pendenza quando, per cause ancora da accertare, ha iniziato a muoversi autonomamente. La vettura ha percorso alcuni metri prima di finire contro il dehor del bar, dove diverse persone stavano consumando la colazione.

Il bilancio dell’incidente riporta alcuni feriti tra i clienti del locale. I soccorsi sono intervenuti prontamente, trasportando i feriti all’ospedale per le cure necessarie. Le autorità locali stanno conducendo le indagini per determinare le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Tra le ipotesi al vaglio, vi è un possibile malfunzionamento del sistema frenante dell’auto. Le forze dell’ordine stanno valutando ulteriori misure di sicurezza per prevenire simili episodi in futuro.