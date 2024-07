PD Abruzzo, ASSEMBLEA REGIONALE PD: VIA ALL’ESTATE MILITANTE E ALLA RACCOLTA FIRME SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA. SOSTEGNO AI CONSIGLIERI REGIONALI NEL CONTRASTO ALLA DESTRA DI MARSILIO

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:Si è svolta ieri pomeriggio a Pescara l’assemblea regionale del Partito Democratico d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Termina così la fase di confronto postelettorale, che si è concretizzata in tre incontri regionali con decine di interventi di riflessione e approfondimento per il rilancio delle proposte del partito – recita il testo pubblicato online. Nel corso del dibattito è emersa la volontà di un forte investimento sull’iniziativa politica, con la mobilitazione dell’intera comunità democratica – si legge sul sito web ufficiale. L’assemblea ha espresso pieno sostegno alle attività dei consiglieri regionali sulle proposte di legge depositate all’Emiciclo, prima fra tutte quella sulla “legge mancia”. Il PD non andrà in vacanza: sono già in essere alcune importanti iniziative, a partire dalla prosecuzione della raccolta firme sul salario minimo e dall’avvio della raccolta firme sull’autonomia differenziata, una grande battaglia che ci vedrà impegnati a ogni livello in tutte le piazze della regione per promuovere con un referendum l’abrogazione di questa pessima legge targata Meloni/Calderoli – aggiunge la nota pubblicata. Continua anche il contrasto incessante alla destra antiabruzzese di Marsilio e alle sue sciagurate politiche, soprattutto in materia di sanità, trasporti, agricoltura e utilizzo dei fondi pubblici – precisa il comunicato. Vigileremo su tutto ciò che è stato promesso in campagna elettorale e denunceremo ciò che è stato nascosto, in primis il debito monstre delle ASL. Daniele Marinelli, segretario regionale del Pd Abruzzo

