PD Abruzzo, IL GOVERNO MELONI USA L’ABRUZZO COME UN BANCOMAT NEL SILENZIO COMPLICE DELLA GIUNTA REGIONALE

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:Al Senato è in discussione il decreto legge n. 113, che toglie 117 milioni di euro alla sicurezza delle autostrade dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta dell’ennesimo scippo ai danni delle infrastrutture abruzzesi che vedrebbero svanire risorse dedicate alla messa in sicurezza di ponti, viadotti e gallerie autostradali – aggiunge la nota pubblicata. Non è la prima volta che il governo Meloni usa l’Abruzzo come un bancomat. Nell’estate del 2023, con la revisione del PNRR, la Regione Abruzzo si è vista sottrarre 620 milioni destinati al raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma – Un taglio che si è sommato agli 845 milioni che il Ministero dei Trasporti aveva già tagliato alla stessa infrastruttura pochi giorni prima, per un totale di 1 miliardo 465 milioni – precisa la nota online. Cifre compensate soltanto parzialmente dalla elargizione che il governo ha fatto a marzo scorso, restituendo all’Abruzzo 720 milioni ma – si badi bene – non dai fondi PNRR bensì dal FSC, cioè risorse che erano già nostre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Infine, nel novembre scorso la giunta regionale di centrodestra si è fatta scippare dal governo 350 milioni di euro – 150 nel 2024 e 200 nel 2025 – che sono “volati” dall’alta velocità sulla linea ferroviaria adriatica a quella sulla tratta Milano-Genova – si legge sul sito web ufficiale. Perché Marsilio non leva verbo di fronte a questo trattamento? E’ più importante essere fedele alla linea del suo partito o battersi per l’Abruzzo di cui è presidente? E i parlamentari abruzzesi del centrodestra, come fanno a permettere questi scippi continui ai danni dei territori che rappresentano? Restiamo in attesa di qualche risposta che non suoni come una difesa d’ufficio – Daniele Marinelli, segretario regionale del PD Abruzzo

