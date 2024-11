PD Abruzzo, IL PARTITO DEMOCRATICO IN PIAZZA CON I SINDACATI PER LO SCIOPERO GENERALE DI OGGI

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:Il Partito Democratico sostiene le ragioni dello sciopero indetto per oggi da Cgil e Uil contro la manovra finanziaria approntata dal governo Meloni – precisa la nota online. Di fronte all’enorme questione sociale che sta emergendo in questo Paese, la destra al governo non è in grado di dare alcuna risposta ed anzi, con le sue scelte, aggrava i problemi e la condizione di vita delle persone, in particolare tra le fasce più deboli – aggiunge la nota pubblicata. Nel documento di bilancio non c’è praticamente nulla per i salari, il lavoro precario, il rinnovo dei contratti, le pensioni basse, per combattere l’evasione fiscale e per la scuola pubblica – viene evidenziato sul sito web. Non c’è nulla sulla sanità pubblica, che continua ad essere sostanzialmente definanziata, con buona pace del sistema sanitario nazionale, delle liste d’attesa, del calo dei servizi e delle prestazioni nei presidi pubblici, in particolare in alcune regioni, tra cui l’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. La politica fiscale del governo riduce la progressività e premia gli evasori ed anche le misure sul cuneo, in assenza di una politica equa, finiscono per pesare sulle tasche dei lavoratori attraverso la fiscalità generale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In più, il governo è totalmente assente sulla politica industriale, in un contesto che vede un rischio grave – lo sa bene l’Abruzzo – di smantellamento del sistema manifatturiero in questo Paese – Infine, l’insulto alle parti sociali, con un documento presentato a cose fatte, con possibilità di modifiche irrilevanti, seguito da un inaccettabile attacco al diritto di sciopero perpetrato dal ministro Salvini – precisa il comunicato. Siamo felici del fatto che centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori abbiano condiviso la protesta, scendendo in piazza per dire no a questo modus operandi e alle politiche di una maggioranza che tradisce tutte le promesse e che dimostra, a oltre due anni dal suo insediamento, un totale fallimento – recita il testo pubblicato online. La preoccupazione per il quadro che si va delineando a Roma fa eco alla gravità della situazione in Abruzzo per quanto riguarda sanità, servizi pubblici, sviluppo economico e politiche industriali – precisa la nota online. È la stessa destra che governa il Paese e che sta affossando la nostra regione, contro la quale stiamo combattendo e dovremo combattere, in Parlamento, in Consiglio regionale, nelle piazze e nel Paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Daniele Marinelli, segretario regionale del Pd Abruzzo Tiziana Di Renzo, presidente assemblea regionale del Pd Abruzzo I parlamentari abruzzesi del Pd I consiglieri regionali del Pd

