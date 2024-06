PD Abruzzo, LA RIDUZIONE DEL DEBITO DELLE ASL SI TRASFORMA IN MACELLERIA SOCIALE

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:Si scrive razionalizzazione, si legge tagli alle cure per i cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Il piano di riduzione dei debiti accumulati dalle Asl, presentato sabato scorso alla Regione dai manager delle quattro aziende sanitarie, prevede una diminuzione della spesa farmaceutica e per i servizi – precisa la nota online. Nonostante i giri di parole imbarazzati e imbarazzanti dell’assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, questo giro di vite si tradurrà in un peggioramento della qualità dell’assistenza fornita dal pubblico ai bisogni degli abruzzesi – Si fa macelleria sociale sulla pelle di chi ha più bisogno, con tagli drastici a presidi, medicinali e prestazioni – precisa la nota online. Non è questa la Regione promessa da Marsilio in campagna elettorale, non è questo che i cittadini si aspettano da un’assessora, peraltro ripescata dopo l’insuccesso elettorale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Daniele Marinelli, segretario regionale del PD Abruzzo

