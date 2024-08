PD Abruzzo, Marielisa Serone D’Alò nominata nell’esecutivo nazionale della Conferenza delle donne democratiche

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:“A nome della segreteria regionale, della Conferenza delle donne democratiche e di tutta la comunità del Partito Democratico abruzzese, esprimiamo le più sincere congratulazioni a Marielisa Serone D’alò, responsabile “Diritti” della segreteria regionale, per la sua nomina all’interno dell’esecutivo nazionale della Conferenza delle donne democratiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo certi che Marielisa, filosofa e attivista femminista, saprà dare un contributo molto importante alle battaglie delle Democratiche” dicono Daniele Marinelli (segretario regionale) e Lorenza Panei (coordinatrice regionale delle donne dem). “Questa nomina dimostra ancora un’altra volta la centralità della classe dirigente abruzzese a livello nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Da sempre risorsa nel nostro partito regionale e della Conferenza regionale delle donne democratiche, già facente parte dell’esecutivo della precedente portavoce nazionale, Marielisa è sempre stata un punto di riferimento non solo per il partito abruzzese ma anche per le realtà associative presenti nel nostro territorio” aggiungono l’organizzatrice regionale Anna Paolini e la coordinatrice della segreteria regionale Emanuela Di Giovambattista – si apprende dal portale web ufficiale.

