Pescara, Aggiornamento incendi Scerne di Pineto e Chieti Scalo

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:I contatti del Comune con la Prefettura, l’Arta e la Protezione civile, in relazione ai due incendi che si sono sviluppati ieri, sono costanti – aggiunge la nota pubblicata. Al momento non vengono segnalate situazioni di particolare criticità relative al territorio di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Il monitoraggio continua e si attendono i risultati delle rilevazioni dell’Arta, che si esprimerà a breve sulle conseguenze dei roghi – precisa il comunicato. L’incendio divampato ieri sera a Chieti è stato quasi completamente domato, restano solo piccoli focolai puntuali gestiti dai Vigili del Fuoco, che ringraziamo per il lavoro svolto – recita il testo pubblicato online. Sotto controllo anche l’incendio a Scerne di Pineto – riporta testualmente l’articolo online. Seguiranno aggiornamenti anche sui canali della Protezione Civile Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online.

