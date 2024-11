Pescara, Al via la rassegna “365 giorni no alla violenza sulle donne”

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Con un flash mob degli studenti del Mibe, si è aperta questa mattina davanti al Comune, in largo Chiola, la rassegna “#365 giorni no alla violenza sulle donne”, nata su iniziativa dell’assessore Adelchi Sulpizio per sensibilizzare la città, e non solo, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma il 25 novembre – Sono 35 gli appuntamenti in programma, fino a marzo, che vedranno il coinvolgimento di tutte le scuole superiori di Pescara e di 27 associazioni, ha fatto notare in conferenza stampa Sulpizio, affiancato dal dirigente Marco Molisani, da Piera Antonioli, responsabile del Servizio gestione politiche sociali, da Daniela Puglisi, dell’Ufficio scolastico, oltre che dai dirigenti scolastici e dai rappresentanti delle associazioni, a partire da Ananke e Centro ascolto maltrattanti.L’evento clou è in programma la sera del 25, al cinema teatro Massimo, alle ore 21, con una serata dedicata al tema, condotta da Paola De Simone e con la partecipazione di Luca Pompei – Gli ospiti saranno tre volti noti e cioè Marco Bocci, Rossana Casale e Grazia Di Michele, che alterneranno performance e interviste – L’ingresso sarà gratuito (con prenotazione obbligatoria on line, da domani, su eventbrite).”Di violenza sulle donne bisogna parlarne tutti i giorni”, ha detto Sulpizio – riporta testualmente l’articolo online. “Non si può limitare tutto al 25 novembre – si apprende dalla nota stampa. “Noi lo facciamo da anni, coinvolgendo i giovani, e di anno in anno la rassegna cresce e cresce bene, basti pensare che siamo partiti da dieci appuntamenti – aggiunge la nota pubblicata. Il nostro obiettivo, come dico sempre, è uscire dal Comune per parlare con la città e il 25 novembre, ad esempio, saremo all’Aurum con circa 700 studenti, per una lezione di rispetto – Il Comune interviene anche sugli uomini, per il recupero di quelli maltrattanti, attraverso il Cam, e sta realizzando due case di sgancio in altrettante strutture confiscate alla criminalità, per le donne che sono state vittime di violenza”, ha proseguito Sulpizio illustrando il calendario delle iniziative e ringraziando tutti coloro che parteciperanno – riporta testualmente l’articolo online. “Il ventaglio di possibilità per assistere e awiare una riflessione profonda è enorme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ci saranno concerti, convegni, spettacoli teatrali, musica, danza, incontri nelle scuole, laboratori per gli studenti e per i bambini, cineforum, un torneo di calcio e uno di basket”. Ecco alcuni degli eventi in cartellone, a partire da domani (clicca quì per visualizzare il programma completo): Il 9 novembre, alle ore 10:30, in Piazza Salotto, ci sarà la seconda edizione di “Impariamo a difenderci”, lezioni di difesa personale a cura di Fidapa BPW ltaly Pescara Portanuova e Croce Rossa Italiana Comitato di Pescara; Il 10 novembre, alle ore 10:00, in Piazza Salotto, la “Camminata energetica solidale”, a cura di Simona Bucciarelli. Il contributo per la partecipazione sarà interamente devoluto al Centro Antiviolenza Ananke; Il 21 novembre, alle ore 10:00, all’Auditorium Flaiano, si terrà l’incontro “Ragazzi online e violenza di genere: quali implicazioni penali?”. Il Presidente del Tribunale dei Minorenni dell’Aquila, Cecilia Angrisano, incontrerà i ragazzi del Liceo Scientifico Galilei di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Il 21 novembre, alle ore 20:30, all’Auditorium Flaiano, “Quello che le donne non dicono”, rappresentazione teatrale a cura di Officina Culturale La Torre di Babele – Ospite della serata Eva Grimaldi; Il 28 novembre, alle ore 9:30, Massimo lppoliti, psicologo specializzato in dipendenze tecnologiche, incontrerà i ragazzi del Liceo Da Vinci. Titolo dell’evento Sex roulette, challenge e porn… gli angoli bui della “smartness”; Il 29 novembre, alle ore 10:30, nell’Aula Di Biase del Tribunale diPescara si terrà il convegno “Contrasto alla violenza di genere Codice rosso: dalle novità legislative europee e dall’impegno del Parlamento fino all’impulso agli interventi sul territorio e ai percorsi di rieducazione, a cura dell’Ordine degli awocati e del Cpo dell’Ordine degli Awocati; il 6 dicembre, alle ore 9:00, il Sostituto procuratore presso il Tribunale dei Minorenni di L’Aquila, dott.ssa Angela D’Egidio, incontrerà i ragazzi del Liceo Classico – aggiunge testualmente l’articolo online. Titolo dell’incontro “Devianza e malessere del minorenne in ambito scolastico: il ruolo della procura minorile”; il 12 dicembre nella sala Tosti dell’Aurum convegno a cura di Ananke: “La violenza di genere in ambito familiare e la bigenitorialità: una questione controversa?”; Questi sono solo alcuni dei 35 eventi, alcuni rivolti a bambini e ragazzi, altri ai disabili, agli anziani, agli uomini maltrattanti, agli operatori in prima linea (assistenti sociali, awocati, medici).

