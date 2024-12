Pescara, Avviso di condizioni meteorologiche avverse del 19 dicembre 2024

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 24094 prot. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0065124 del 19.12.2024 recante:“DALLE PRIME ORE DI DOMANI, VENERDÌ 20 DICEMBRE 2024, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO: Omissis […]- VENTI FORTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE SU VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, LIGURIA, PROV.AUT. DI BOLZANO, PROV. AUT. DI TRENTO, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA-ROMAGNA, MARCHE, IN ESTENSIONE A TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.- DALLE PRIME ORE DI DOMANI, VENERDÌ 20 DICEMBRE 2024, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, SI PREVEDONO NEVICATE AL DI SOPRA DEI 600-800 METRI SU EMILIA-ROMAGNA, MARCHE, TOSCANA, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO E MOLISE, CON APPORTI AL SUOLO MODERATI, FINO AD ABBONDANTI SULL’ABRUZZO CON LOCALI SCONFINAMENTI A QUOTE INFERIORI.DAL MATTINO DI DOMANI, VENERDÌ 20 DICEMBRE 2024, E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE, SI PREVEDEONO PIOGGE DIFFUSE, LOCALMENTE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SULLA FASCIA COSTIERA ABRUZZESE E SUI SETTORI TIRRENICI DI BASILICATA E CALABRIA.I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.”https://allarmeteo – riporta testualmente l’articolo online. regione – abruzzo – it/segnalazioni/12609/avviso-di-condizioni-meteorologiche-avverse-del-19-dicembre-2024

