Pescara, Avviso di condizioni meteorologiche avverse del 29 novembre 2024

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 24087 PROT. P-STELEX-0061288 del 29.11.2024 recante: “DALLA TARDA SERATA DI OGGI, VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2024, E PER LE SUCCESSIVE 24- 36 ORE, SI PREVEDONO VENTI FORTI SETTENTRIONALI SU MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA, CON RAFFICHE DI BURRASCA SUI SETTORI COSTIERI E FINO A BURRASCA FORTE SUI CRINALI APPENNINICI. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.DALLA NOTTE DI OGGI, VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2024, E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE, SI PREVEDONO NEVICATE AL DI SOPRA DEGLI 800-1000 METRI, IN ABBASSAMENTO FINO A 600-800 METRI, SU ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA SETTENTRIONALE, CON APPORTI AL SUOLO GENERALMENTE DEBOLI, FINO A MODERATI SULL’ABRUZZO.”“omissis….” https://allarmeteo – recita il testo pubblicato online. regione – abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it/segnalazioni/12566/avviso-di-condizioni-meteorologiche-avverse-del-29-novembre-2024

