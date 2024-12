Pescara, Bonus elettrico per disagio fisico Sospensione temporanea della presentazione delle domande

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Come comunicato dall’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), il servizio dell’attuale SGATE (gestione del bonus elettrico per gravi condizioni di salute-disagio fisico) sarà sospeso dal 20 dicembre 2024 e ristabilito il 2 gennaio 2025 per permettere l’aggiornamento telematico del sistema digestione del contributo – riporta testualmente l’articolo online. Si precisa che dal 2025 per accedere al bonus sarà necessario presentare la richiesta direttamente al Comune di Pescara e non più presso i CAF.Nei prossimi giorni saranno comunicate nel dettaglio le modalità di presentazione delle richieste –

