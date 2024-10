Pescara, Bus navetta gratuito per il cimitero di Colle Madonna

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Da oggi, giovedì 31 ottobre, fino a domenica, 3 novembre, è attivo un servizio di bus navetta gratuito per raggiungere il cimitero di Colle Madonna – viene evidenziato sul sito web. Il servizio, promosso dal Comune e messo a disposizione da Tua, prevede 33 corse giornaliere, ogni 15 minuti, dalle ore 9 alle 17. Si parte dal capolinea all’interno del parcheggio della Delegazione Comunale di Pescara Colli, tra il supermercato Conad e Acqua e Sapone, per poi seguire questo percorso: rotonda Via Di Sotto – Via Di Sotto – Salita Tiberi – Strada Colle Di Mezzo – Strada Pandolfi – Via Di Sotto – Rotonda Via Di Sotto – aggiunge testualmente l’articolo online. Visualizza il percorso del bus navettaEcco come cambia la viabilità da oggi al 3 novembre 2024L’ordinanza dirigenziale n. 1033 del 30/10/2024 ha istituito:•⁠ ⁠per il cimitero di Colle Madonna, il senso unico in Via Colle di Mezzo, nel tratto tra Strada Ciattoni e Via Pandolfi, con direzione di marcia est-ovest (a salire);•⁠ ⁠in caso di problemi di viabilità la Polizia Locale potrebbe istituire il senso unico su Via Colle di Mezzo, nel tratto di Via del Santuario e Strada Ciattoni con direzione est/ovest (a salire).•⁠ ⁠per il cimitero di San Silvestro il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sui due lati di Via Luciani e il senso unico su Via Vallelunga, direzione di marcia mare-monti, nel tratto tra l’ingresso del nuovo cimitero e Strada Colle Renazzo – riporta testualmente l’articolo online. L’ordinanza è disponibile qui https://shorturl.at/ND11S

