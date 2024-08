Pescara, carenza idrica: ecco le interruzioni fino al 27 agosto

È stato pubblicato dall’Aca un nuovo avviso delle chiusure dei serbatoi e riduzione delle uscite notturne utile a fronteggiare la carenza di acqua, aggravata dai sovraconsumi causati dal caldo.

A Pescara, da oggi fino al 27 agosto, saranno interessati i seguenti serbatoi:

– Colle Breccia: ogni giorno è prevista la chiusura dei serbatoi alle ore 22 fino alle 6 del giorno successivo

– San Silvestro: ogni giorno è prevista la chiusura dei serbatoi alle ore 22 fino alle 6 del giorno successivo

– Fontanelle: riduzione notturna da 25 a 12,5 l/s da oggi fino al 27 agosto

– Valle Furci: riduzione notturna da 55 a 25 l/s da oggi fino al 27 agosto

– Valle Furci: è prevista la chiusura dei serbatoi nei giorni 20, 22, 24 e 26 agosto alle ore 22 fino alle 6 del giorno successivo per le seguenti vie: via Di Sotto e traverse da incrocio con via Colli Innamorati al CONAD, via Pandolfi e traverse

L’Aca specifica che l’orario indicato è riferito all’inizio delle manovre sui serbatoi per cui non coincide necessariamente con l’erogazione idrica: il ripristino potrebbe avvenire in ritardo rispetto all’orario indicato, soprattutto nelle zone più elevate