Pescara, Carenza Idrica – Il calendario dell’Aca per la chiusura dei serbatoi dal 12 al 19 Luglio

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:A causa della carenza idrica che si protrae, e dei consumi di acqua aumentati per via delle alte temperature, l’Azienda consortile acquedottistica ha incrementato gli interventi di chiusura dei serbatoi sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. A Pescara, fino al 19 luglio, sarà effettuata una riduzione notturna che interesserà due serbatoi:•⁠ ⁠il serbatoio Fontanelle, con una riduzione al 40% dalle ore 23 alle ore 6, che interesserà Colle Santo Spirito, Via San Donato, Via Fontanelle, Via Caduti per Servizio, Via Ventre D’Oca;•⁠ ⁠il serbatoio Valle Furci, con una riduzione notturna al 40%, dalle ore ore 23 alle ore 6, che interesserà la zona alta di Pescara Colli, strada Colle Scorrano e traverse, Strada Colle di Mezzo – recita il testo pubblicato online. Al link che segue, la tabella con le riduzioni e le chiusure:https://www.aca – si apprende dal portale web ufficiale. pescara – it/…/TABELLA-CHIUSURA-CON-STIMA…Tutte le comunicazioni di Aca sono consultabili sul sito internet dell’Azienda acquedottistica

