Pescara, Carta dei servizi sociali 2023-2025

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Ma – si apprende dal portale web ufficiale. D.Ri – aggiunge la nota pubblicata. è un progetto di mappatura delle risorse sociali, assistenziali, educative, sanitarie e aggregative nel territorio della Città di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. La mappatura delle risorse è un percorso di conoscenza del territorio in cui si vive, della strada in cui si abita, del proprio comune, del quartiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mappare significa esplorare il territorio per conoscere di persona quelle che sono o possono essere risorse utili per una città che crea benessere, connette le risorse e le rende fruibili in maniera universalistica – si legge sul sito web ufficiale. Risorsa è da ritenersi tutto ciò che è importante e utile per vivere al meglio delle proprie capacità e aspirazioni.In questa pubblicazione è possibile consultare i servizi forniti dal Piano Sociale Distrettuale del Comune di Pescara con le relative informazioni riguardo a descrizione del servizio, destinatari, modalità di accesso, contatti e recapiti, requisiti per beneficiarne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La mappatura integrale dei servizi sul territorio, che comprenderà anche Enti/Servizi Pubblici (Asl, Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziaria, Centro per l’Impiego, etc) e enti Enti Terzo Settore sarà disponibileonline a partire dal mese di luglio 2024 sul sito appositamente creato madri.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. pescara – si apprende dal portale web ufficiale. it

