Pescara, chiude la tangenziale in uscita San Silvestro per i lavori del nuovo svincolo

L’ultimo tratto della tangenziale di Pescara sarà chiuso al traffico a partire da domani, giovedì 5 settembre, alle ore 6:00 del mattino e rimarrà chiuso fino alle 6:00 di sabato 7 settembre. La chiusura interesserà entrambe le direzioni, sia in ingresso che in uscita, per consentire l’esecuzione di lavori necessari al collegamento della nuova rampa con la circonvallazione.

L’ordinanza prevede la chiusura dal km 0+000 al km 1+600 della SS 714 DIR/A TANGENZIALE DI PESCARA, comprese le rampe di immissione su entrambe le carreggiate. Durante questo periodo, il traffico verrà deviato su percorsi alternativi.

La chiusura è necessaria per consentire i lavori di collegamento della nuova rampa, che sostituirà lo “svincolo a trombetta”, destinato ad essere abbattuto nei prossimi mesi. Una volta completati i lavori, la nuova rampa sarà aperta al traffico a partire da sabato mattina.