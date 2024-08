Pescara, Colle del Telegrafo aperto la notte di San Lorenzo

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Parco Colle del Telegrafo, in strada Colle Marino 114, rimarrà aperto al pubblico la sera di sabato 10 agosto sera e poi, ininterrottamente, l’intera notte tra sabato e domenica 11 agosto – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa è del Comune di Pescara che ha voluto aprire al pubblico il Parco nella notte delle stesse cadenti. L’area di Colle del Telegrafo, che guarda a tutta la città e anche oltre, è particolarmente indicata per stare con il naso all’insù e godere di uno spettacolo eccezionale, anzi un doppio spettacolo, tra la bella immagine di Pescara by night e il cielo stellato che in molti si fermano ad ammirare il 10 agosto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Parco, accessibile gratuitamente e da poco riqualificato dal Comune, sarà monitorato dagli addetti alla sicurezza – si legge sul sito web ufficiale.

