Pescara, Domani lutto cittadino a Pescara (dalle 10:30 alle 12:30) per i funerali della giovane Sofia

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:PESCARA 12 dic. 2024 – Città in lutto per la tragica morte della giovanissima Sofia, venuta a mancare il 10 dicembre scorso, dopo essere stata investita in via Falcone e Borsellino, mentre attraversava la strada – si legge sul sito web ufficiale. Il sindaco Carlo Masci ha proclamato il lutto cittadino, firmando un’apposita ordinanza (la n.125), “in segno di cordoglio, rispetto e riflessione”, per la giornata di domani, venerdì 13 dicembre 2024, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, “in concomitanza con lo svolgimento delle esequie” della quindicenne – si apprende dalla nota stampa. Nell’ordinanza viene specificato che, “a partire dalla mattina del 13 dicembre 2024 e fino alle ore 13.00, le bandiere dovranno essere esposte a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici”. Viene inoltre ordinato “ai titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, e agli organizzatori di eventi e iniziative di ogni genere di evitare di porre in essere, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, in concomitanza con lo svolgimento della cerimonia funebre, comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino”. Inoltre, il provvedimento invita “il corpo docente di tutte le scuole di ogni ordine e grado e la cittadinanza tutta ad osservare un minuto di silenzio e raccoglimento alle ore 11:00, in concomitanza con l’inizio della cerimonia funebre”.Nell’ordinanza viene evidenziata “la profonda e straordinaria commozione suscitata in tutta la cittadinanza dal luttuoso evento”, oltre alla “generosa e lodevole volontà dei genitori della ragazza di acconsentire alla donazione degli organi”.”Credo sia il momento del silenzio assoluto, doveroso nei confronti di chi sta vivendo una tragedia – Il dolore di questi giorni merita il massimo rispetto, oltre che l’abbraccio di tutta la città a una famiglia che ha perso una ragazza giovanissima – viene evidenziato sul sito web. Il nostro pensiero va anche a tutti i suoi affetti, a tutti gli amici, dal mondo della scuola a quello dello sport, che hanno visto andare via Sofia improvvisamente – si apprende dalla nota stampa. Sono certo che la città risponderà alla nostra richiesta di silenzio, nel dolore”: queste le parole del sindaco Masci.VISUALIZZA L’ORDINANZA SINDACALE N° 125 DEL 12/12/2024

