Pescara, Elezioni europee e amministrative – Aperture straordinarie degli uffici comunali

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:In occasione delle elezioni Europee e Amministrative di sabato e domenica prossimi, gli Uffici comunali effettueranno delle aperture straordinarie per consentire ai cittadini di ritirare la tessera elettorale – recita la nota online sul portale web ufficiale. All’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, in Piazza Duca D’Aosta n. 15, sono attive 17 postazioni – precisa il comunicato. Questi gli orari:Due postazioni sono attive nella sede distaccata dei Colli, in via di Sotto n. 2. Questi gli orari:I cittadini possono chiedere il rilascio della tessera elettorale a seguito di smarrimento, esaurimento degli spazi voto, cambio di residenza, acquisto della cittadinanza italiana e raggiungimento della maggiore età.Anche i cittadini comunitari che hanno presentato domanda entro i termini di legge (11.03.2024 per le Europee e 30.04.2024 per le Comunali) possono chiedere il rilascio della tessera elettorale per votare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel caso di impossibilità a raggiungere gli Uffici comunali, si può incaricare un’altra persona con delega scritta e copia del documento di riconoscimento – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it