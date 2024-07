Pescara, Emergenza caldo, attivo il servizio del Comune

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Prende il via il “Piano caldo 2024” promosso dal Comune di Pescara per aiutare le persone anziane, sole o comunque in difficoltà e prive di una rete familiare – si apprende dalla nota stampa. Sono tre i numeri telefonici a cui rivolgersi per il “Pronto intervento sociale” che garantisce:•⁠ ⁠la consegna di farmaci a domicilio•⁠ ⁠l’accompagnamento a visite mediche programmate o improrogabili •⁠ ⁠la consegna della spesa alimentare – I numeri sono i seguenti: 085 4283043 (Comune di Pescara), 350 0894008 e 351 6030643 (Associazione Io sono ancora vivo – Isav Odv Ets), 351 5989185 (Humanitas Odv).In allegato alcuni consigli per la salute – recita la nota online sul portale web ufficiale.

