Pescara, Fermo operativo piattaforme informatiche Ente

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Si informa la cittadinanza che nelle giornate del 28 e del 29 agosto 2024, tutti i sistemi informativi dell’ente saranno interessati da una attività di manutenzione straordinaria programmata che determinerà un fermo operativo di tutte le piattaforme informatiche in dotazione – Di conseguenza tutti i servizi on line e tutti i servizi allo sportello che richiedono l’utilizzo di software saranno interrotti.Gli uffici resteranno comunque aperti per informazioni e ritiro modulistica – si legge sul sito web ufficiale. L’amministrazione si scusa per il disagio – aggiunge testualmente l’articolo online.

