Pescara, Fondo nazionale non autosufficienza 2025

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In ottemperanza a quanto previsto dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNNA) 2025 è possibile fare richiesta di presa in carico, recandosi esclusivamente presso:· il PUA CE.R.S. di Pescara SUD sito in Via Rio Sparto n.1 nelle seguenti giornate:Martedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30;Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30. · il PUA CE.R.S. Pescara NORD sito in via Nazionale Adriatica Nord n. 140 nelle seguenti giornate:- Martedi dalle 8.30 alle 12.30;- Giovedi dalle 8.30 alle 12.30.Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al PUA di riferimento della ASL di Pescara – viene evidenziato sul sito web.

