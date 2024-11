Pescara, Il 30 novembre il raduno delle Harley Davidson in corso Vittorio Emanuele

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Saranno 2.255 i motociclisti che parteciperanno il 29 e 30 novembre, a Pescara, al raduno delle Harley Davidson “H.o – recita il testo pubblicato online. g. inverno 2024” (H.o – recita il testo pubblicato online. g. sta per Harley Owners Group), una iniziativa della società sportiva dilettantistica Dolphin Life supportata dal Comune di Pescara, con l’assessore agli Eventi Alfredo Cremonese – si apprende dalla nota stampa. I riders si ritroveranno il 29 al Pala Becci del porto turistico e il giorno dopo, dalle ore 10, in corso Vittorio Emanuele, dove le Harley potranno essere ammirate dai pescaresi dalla mattina fino alle 18 quando prenderà il via la parata che percorrerà corso Vittorio Emanuele, via Paolucci, il lungomare Matteotti e viale riviera fino al Pala Dean Martin di Montesilvano – Il 30 novembre corso Vittorio Emanuele sarà chiuso al traffico dalle 8 alle 20, per consentire alle moto di fare bella mostra di sé in pieno centro – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa è stata supportata dall’assessorato al Commercio, guidato da Zaira Zamparelli, in favore delle attività commerciali.

