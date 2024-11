Pescara, Il docufilm “Io ci provo” arriva nelle scuole di Pescara

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:È un progetto nel segno dell’inclusione quello che l’assessore alla Pubblica istruzione Valeria Toppetti, insieme all’associazione “Sos Autismo, insieme per l’inclusione”, porta nelle scuole della città, con la proiezione del documentario di Francesco Paolucci “Io ci provo”, nato da un’idea di Rosario Sabelli – precisa la nota online. In 40 minuti cinque ragazzi autistici si raccontano, ma non dal punto di vista clinico: parlano della propria storia, dei sogni che coltivano – aggiunge testualmente l’articolo online. Alle proiezioni nelle scuole di tutti i comprensivi della città seguirà un incontro, un dialogo, con i cinque protagonisti del docufilm, che sono Francesco Scordella, Francesco Pasquali, Antonello Brandolini, Adis Nebi e Denis Ferrone, tutti abruzzesi che frequentano “La casa di Michele”, un centro Asl semiresidenziale gestito dalla cooperativa sociale Lavoriamo insieme, guidata da Anna Cavarese – La struttura si trova a L’Aquila e afferisce al Centro regionale per l’autismo diretto da Marco Venturi – aggiunge la nota pubblicata. La proiezione nelle scuole comincerà il 6 dicembre e toccherà anche le altre province – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ecco il link del trailer: https://www.youtube – recita la nota online sul portale web ufficiale. com/watch?v=zRdZk6Uk7F4

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it