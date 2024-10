Pescara, inaugurato il “Nuovo Volto Verde per il Centro”

Domenica 20 ottobre è stata inaugurata la rinnovata area di Corso Umberto I e Piazza Sacro Cuore a Pescara, segnando una svolta verso una città più moderna, verde e sostenibile. Il progetto, realizzato con l’obiettivo di migliorare l’estetica e la vivibilità del centro cittadino, ha visto la piantumazione di 184 nuovi alberi, di cui 63 a foglia caduca e 121 sempreverdi, insieme a 2.300 piante e arbusti. Questa iniziativa sottolinea l’impegno verso un ambiente urbano più accogliente e rispettoso della natura.

Più Verde e Sostenibilità al Centro

Il rinnovamento ha portato alla creazione di un’area più accessibile e accogliente, con nuove panchine realizzate in materiali riciclabili, e ha enfatizzato il concetto di sostenibilità. Gli alberi a foglia caduca sono stati scelti per creare un effetto visivo dinamico durante le stagioni, mentre i sempreverdi garantiranno la continuità del verde tutto l’anno. Il progetto mira a promuovere una città a misura d’uomo, dove natura e urbanizzazione si integrano armoniosamente.

Una Nuova Immagine per Pescara

Con questo intervento, l’amministrazione comunale ha voluto dare un nuovo volto al cuore pulsante della città, investendo in un futuro sostenibile e in un presente migliore per i suoi cittadini. La nuova area si prepara a diventare un punto di riferimento per passeggiate, incontri e socializzazione.