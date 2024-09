Pescara, Report maltempo 17 settembre 2024 ore 22:25

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Oggi Pescara ha vissuto una giornata di pioggia straordinaria – si legge sul sito web ufficiale. In soli 30 minuti sono caduti ben 54,8 mm di pioggia, l’equivalente di 36 ore di precipitazioni del mese di novembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In tre ore, l’accumulo totale ha raggiunto i 93,6 mm, ovvero quanto piove in un intero mese autunnale – La situazione è stata gestita grazie dalla Protezione Civile, con 30 donne e uomini presenti in strada con le idrovore, e dagli agenti della Polizia Locale – si apprende dalla nota stampa. Le strade chiuse nel pomeriggio sono state rapidamente riaperte non appena la pioggia ha cominciato a diminuire – si apprende dalla nota stampa. Anche le maestranze di Ambiente sono presenti sul territorio per interventi dedicati alla liberazione dei tombini e caditoie – si apprende dalla nota stampa. Un lavoro, questo, che proseguirà tutta la notte con tre squadre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il COC rimarrà aperto fino al termine dell’emergenzaGrazie a tutti coloro che si sono messi in prima linea per la nostra città

