Pescara, truffa con falsi documenti comunali. Masci mette in guardia i cittadini

A Pescara è stata scoperta una truffa che utilizza documenti falsificati del Comune per ingannare i cittadini. Il sindaco Carlo Masci avverte la popolazione di prestare attenzione a questi atti fraudolenti, che riproducono fedelmente le firme dei dirigenti comunali. Un esempio riguarda un falso contratto di registrazione per alloggi. Il Comune ha sporto denuncia e invita i cittadini a verificare attentamente i documenti ricevuti. Masci sottolinea che il Comune non ha competenze in materia di contratti tra privati.