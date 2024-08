Lanciata una petizione per il volo Torino-Pescara tutto l’anno

L’importanza del collegamento aereo tra Pescara e Torino è nuovamente al centro dell’attenzione grazie a una petizione lanciata per ripristinare il volo durante tutto l’anno. Il collegamento, attivo dal 2016 grazie alla compagnia Blue Air, ha collegato due importanti città italiane, unendo il Nord-Ovest e il Centro-Sud Adriatico, e offrendo un servizio cruciale per il tessuto economico e sociale delle regioni coinvolte. Tuttavia, con l’ingresso di Ryanair, il volo è stato limitato al solo periodo estivo e primaverile, lasciando scoperti i mesi invernali e autunnali, momenti in cui la domanda di collegamenti rapidi e frequenti rimane elevata.

La petizione, intitolata “Salviamo il volo Torino-Pescara: non lasciamo che Ryanair ci isoli”, ha già raccolto 289 firme in pochi giorni, un segnale del forte sostegno della comunità. Giovanni Mancini, promotore dell’iniziativa, sottolinea che “un collegamento aereo tra Pescara e Torino non solo collega due importanti città italiane, ma unisce anche il Nord-Ovest e il Centro-Sud Adriatico”, rappresentando un servizio essenziale per le famiglie, i lavoratori e gli studenti che viaggiano regolarmente tra il Sud e il Nord dell’Italia.

L’importanza di questo volo è evidenziata anche dall’amministrazione comunale di Atessa, che ha recentemente pubblicato un appello sulla propria pagina Facebook, invitando i cittadini a firmare e supportare la petizione. La zona industriale di Atessa, uno dei poli produttivi più rilevanti del Centro Italia, ha stretti legami con il Piemonte, e la connessione aerea tra queste aree è considerata vitale per l’economia locale.

Giovanni Mancini ha dichiarato: “Chiediamo agli organi di stampa di dare visibilità a questa iniziativa e di supportare la nostra richiesta affinché Ryanair ripristini il servizio annuale di collegamento tra Torino e Pescara”. Mancini ha aggiunto che “continuare a tagliare questo collegamento significa isolare intere regioni, con conseguenze economiche e sociali negative per migliaia di persone”.

Per chi desidera sostenere la petizione, è possibile firmare tramite il seguente link: Salviamo il volo Torino-Pescara.