Pratola Peligna, lite familiare: Carabinieri salvano donna

Nel comune di Pratola Peligna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avezzano sono intervenuti per sedare una lite domestica che ha portato alla denuncia di un uomo del luogo.

Il 41enne è stato denunciato in stato di libertà dopo aver minacciato la moglie durante una discussione per motivi futili. Grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, la situazione non è degenerata ulteriormente. Il caso verrà seguito dalle autorità competenti, mentre si valuta l’imposizione di ulteriori misure cautelari per garantire la sicurezza della donna.