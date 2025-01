Previsioni AbruzzoMeteo: Correnti atlantiche continueranno a favorire episodi di instabilità sul settore tirrenico e sulle zone interne e montuose delle nostre regioni centrali

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di correnti atlantiche umide ed instabili che, nelle prossime ore, favoriranno lo sviluppo di addensamenti consistenti su gran parte delle regioni tirreniche, con rovesci sparsi, occasionalmente a carattere temporalesco, in estensione verso le zone interne e montuose di Marche, Abruzzo e Molise, specie nel pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Entro il tardo pomeriggio, inoltre, non si escludono nuovi addensamenti anche sul versante adriatico, localmente associati a precipitazioni sparse, in miglioramento entro la serata e nelle prime ore della mattinata di mercoledì con ampie schiarite – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dal pomeriggio di mercoledì, inoltre, l’arrivo di nuovi corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale favoriranno annuvolamenti ad iniziare dalle zone interne, in estensione verso il settore adriatico, con possibili rovesci sparsi, in estensione anche verso il settore adriatico di Marche e Abruzzo, specie nel pomeriggio-sera – Un probabile deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche si manifesterà, se confermato, nel fine settimana, ma si tratta di una tendenza ancora piuttosto incerta, vedremo – recita il testo pubblicato online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, con possibili annuvolamenti sulle zone collinari, mentre annuvolamenti più consistenti riguarderanno le aree interne e le zone montuose che si affacciano ad ovest. Possibili foschie/nebbie nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, localmente anche sul versante adriatico, in diradamento nel corso della giornata – Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio la nuvolosità tornerà ad intensificarsi ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano e dall’Alto Sangro con possibili precipitazioni sparse, nevose sui rilievi appenninici al disopra dei 1500 metri; annuvolamenti in estensione verso il settore adriatico nel pomeriggio, con possibili rovesci sparsi, più probabili sulle zone collinari, ma non si escludono fenomeni in sconfinamento verso le aree costiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nuvolosità e fenomeni in attenuazione dal tardo pomeriggio-sera, con miglioramento che proseguirà anche nel corso della mattinata di mercoledì.Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera – Occidentali sulle zone interne e montuose – Mare: Poco mosso o localmente mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

