Previsioni AbruzzoMeteo: Correnti atlantiche favoriscono il transito di corpi nuvolosi al centro-nord e un graduale rinforzo dei venti con temperature in progressivo aumento sulle nostre regioni centrali

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di correnti atlantiche che favoriscono il transito di corpi nuvolosi, soprattutto al centro-nord, accompagnati da un graduale rinforzo dei venti occidentali soprattutto sulle nostre regioni centrali e un conseguente rialzo delle temperature sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire da stasera e nelle giornate di venerdì e sabato, a causa della temporanea rimonta di un promontorio di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e manterrà le temperature al disopra delle medie stagionali, mentre dal pomeriggio di domenica assisteremo ad un cedimento dell’alta pressione e all’arrivo di un nuovo sistema nuvoloso che determinerà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche al centro-nord e sul settore tirrenico, almeno stando ai dati attuali – precisa la nota online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, il possibile ritorno dei venti di Libeccio su gran parte delle nostre regioni peninsulari a partire da lunedì sera, che precederà l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino ma senza fenomeni di rilievo; poco nuvoloso sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro con possibili annuvolamenti nel corso della giornata e banchi di nebbia al mattino nelle valli, in diradamento durante le ore centrali della giornata – Dal tardo pomeriggio e in serata saranno possibili foschie e occasionali banchi di nebbia sulle zone collinari del Teramano, del Pescarese e del Chietino, occasionalmente anche lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Ulteriore attenuazione della nuvolosità nella giornata di venerdì con ampie schiarite ma con possibili foschie/nebbie nelle pianure e nelle valli interne, specie durante le ore più fredde della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in particolare sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali, con possibili rinforzi sulle zone montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dal tardo pomeriggio i venti si disporranno dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera – Mare: Poco mosso con moto ondoso in aumento nel pomeriggio-sera – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org