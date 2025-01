Previsioni AbruzzoMeteo: Correnti atlantiche favoriscono il transito di corpi nuvolosi e determinano un ulteriore aumento delle temperature su gran parte delle nostre regioni

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dal transito di corpi nuvolosi che attraversano gran parte delle nostre regioni peninsulari favorendo annuvolamenti e precipitazioni sparse, accompagnate da un rinforzo dei venti dai quadranti sud-occidentali che, nelle prossime ore, favoriranno un ulteriore rialzo delle temperature – recita la nota online sul portale web ufficiale. I corpi nuvolosi, inoltre, potrebbero favorire precipitazioni sparse sulle zone interne della nostra regione e sull’Alto Molise, ma ampie schiarite si manifesteranno nella giornata di mercoledì, in attesa del transito di un nuovo sistema nuvoloso, non particolarmente organizzato, che favorirà nuovi annuvolamenti, possibili rovesci sparsi (più probabili sulle zone interne e montuose) e un nuovo rialzo temporaneo delle temperature – Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, il probabile ingresso di masse d’aria fredda provenienti dall’Europa orientale e dai vicini Balcani nella giornata di domenica: situazione, questa, che se verrà confermata nei prossimi giorni, porterà un deciso calo delle temperature, un tempo invernale con ritorno della neve sui rilievi appenninici e a quote relativamente basse anche sulle nostre regioni centrali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso nel Pescarese e nel Chietino, localmente nel Teramano, mentre ampie schiarite riguarderanno le aree interne e montuose, specie al mattino – Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti sulla Marsica e sull’Alto Sangro dove non si escludono precipitazioni sparse, nevose al disopra dei 1800-2000 metri – aggiunge la nota pubblicata. Venti di Libeccio in rinforzo (Garbino sul versante adriatico) favoriranno un temporaneo rialzo delle temperature sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Poche novità nella giornata di mercoledì, annuvolamenti consistenti potrebbero riguardare soprattutto il settore occidentale con possibili occasionali rovesci sparsi, mentre ampie schiarite alternate ad annuvolamenti si manifesteranno sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: In aumento, specie sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali (Libeccio) con probabile Garbino sul versante adriatico – Mare: Generalmente mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

