Previsioni AbruzzoMeteo: Correnti atlantiche raggiungono le regioni settentrionali e favoriscono condizioni di instabilità e episodi di maltempo, variabilità al centro, temperature elevate al meridione

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da correnti atlantiche che raggiungono soprattutto le regioni settentrionali dove, in queste ultime ore, si sono verificati episodi di maltempo con forti temporali, violente raffiche di vento e grandinate, mentre annuvolamenti e schiarite continuano a manifestarsi sulle nostre regioni centrali, dove forti venti di Libeccio hanno determinato un deciso rialzo delle temperature in nottata, specie sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature molto elevate si registrano soprattutto sulle regioni meridionali che, nelle prossime ore, continueranno ad essere raggiunte da masse d’aria calda provenienti dalle regioni nord-africane, mentre la sabbia in sospensione tenderà temporaneamente ad attenuarsi al centro-nord ma tornerà a partire da domani e nei prossimi giorni, soprattutto al centro-sud. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nei prossimi giorni, tuttavia tra domani e mercoledì saranno possibili episodi di instabilità sulle Marche e sulla nostra regione, specie nel pomeriggio-sera, mentre nei prossimi giorni, inoltre, impulsi di aria umida di origine atlantica raggiungeranno le regioni settentrionali e si spingeranno, da giovedì, verso le nostre regioni centrali con conseguente aumento dell’instabilità, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino con forti venti di Libeccio, Garbino sulle zone montuose e pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, con raffiche localmente superiori ai 60-80 Km/h sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Annuvolamenti interesseranno la Marsica, l’Aquilano e l’Alto Sangro ma senza fenomeni di rilievo al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili rovesci sparsi soprattutto sulle zone montuose e sui rilievi che si affacciano ad ovest. Venti in attenuazione sul versante adriatico nel pomeriggio con temperature in graduale diminuzione – Poche novità nella giornata di martedì, cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ma con possibili fenomeni di instabilità in serata, specie nell’Aquilano e nel Teramano – recita il testo pubblicato online. Temperature: In temporaneo brusco aumento sul versante adriatico, stazionarie altrove – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dal pomeriggio è prevista una graduale diminuzione nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino – Venti: Moderati dai quadranti sud-occidentali con rinforzi sulle zone montuose – Garbino sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, specie al mattino – aggiunge testualmente l’articolo online. Dal pomeriggio è prevista una graduale attenuazione dei venti sul versante adriatico; venti che si disporranno dai quadranti orientali o sud-orientali, specie lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Poco mosso sottocosta ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

