Previsioni AbruzzoMeteo: Dopo il passaggio della perturbazione sull’Italia continueranno a giungere correnti occidentali che favoriranno annuvolamenti e temperature in aumento con venti in rinforzo

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è decisamente migliorato rispetto alla giornata di ieri, quando forti rovesci e temporali hanno interessato gran parte delle nostre regioni peninsulari, in particolare il settore tirrenico, mentre nelle prossime ore ampie schiarite alternate ad annuvolamenti si manifesteranno sulle nostre regioni centrali, a causa dell’arrivo di corpi nuvolosi di origine atlantica accompagnati da venti occidentali in rinforzo: l’Italia, infatti, continuerà ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica che porteranno all’arrivo di una debole perturbazione nella giornata di giovedì, accompagnata da venti occidentali e sud-occidentali in rinforzo, temperature in aumento e tempo in peggioramento soprattutto sulle zone appenniniche e sulle zone interne delle nostre regioni centrali – precisa la nota online. I venti di Libeccio in rinforzo (Garbino sul versante adriatico) favoriranno un generale aumento delle temperature al centro-sud, in particolare sul versante adriatico, mentre da venerdì sera e nel fine settimana i venti tenderanno ad attenuarsi e le temperature subiranno una nuova generale diminuzione al centro-nord e sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, mentre nubi medio-alte e stratificate interesseranno le zone interne e montuose ma, nel corso della mattinata, si estenderanno anche sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Annuvolamenti alternati a schiarite si manifesteranno per gran parte della giornata, tuttavia annuvolamenti consistenti potranno interessare la Marsica e l’Alto Sangro, dove non si escludono precipitazioni sparse – si apprende dalla nota stampa. Dal pomeriggio-sera è previsto un nuovo rinforzo dei venti di Libeccio con probabile Garbino sul versante adriatico e temperature in generale aumento – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: In aumento, anche sensibile sul versante adriatico, specie dal pomeriggio-sera e nella giornata di giovedì.Venti: Moderati dai quadranti occidentali con rinforzi sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Dal pomeriggio torneranno ad intensificarsi anche sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con probabile Garbino – riporta testualmente l’articolo online. Mare: Generalmente mosso o molto mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org